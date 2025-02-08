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MSB duyurdu! Suriye ve Irak''ın kuzeyinde operasyon: Toplam 19 terörist etkisiz hale getirildi

08.02.2025 - 15:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

MSB duyurdu! Suriye ve Irak''ın kuzeyinde operasyon: Toplam 19 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine 6 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen hava harekatında 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirlendi. Böylece, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terörü kaynağında yok etme kararlılığı vurgulandı.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine 6 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda 6 PKK’lı teröristin daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Böylece, bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi." denildi.

Operasyonların, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam ettiğine dikkat çekildi.

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