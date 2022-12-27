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MSB duyurdu! Sıcak çatışma, hepsi öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama göre, "Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." dedi.

27.12.2022 - 11:29 | | DHA
MSB duyurdu! Sıcak çatışma, hepsi öldürüldü

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi.

MSB duyurdu Sıcak çatışma, hepsi öldürüldü


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