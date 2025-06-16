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İran açıkladı! Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı hayatını kaybetti

16.06.2025 - 00:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

İran açıkladı! Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı hayatını kaybetti

İsrail’in saldırılarında Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Muhammed Kazımi ve iki generalin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İran devlet televizyonu, İsrail’in saldırılarında Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Muhammed Kazımi ve iki generalin hayatını kaybettiğini duyurdu.

TAHRAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI VURULDU

İsrail'in İran'ın başkentine yönelik saldırısında Tahran Emniyet Müdürlüğü binasının hedef alındığı kaydedildi. İran devlet televizyonu Emniyet Müdürlüğü’nün konuya ilişkin açıklamasına yer verdi. İsrail'in başkente yönelik saldırısında Tahran Emniyet Müdürlüğü binasının vurulduğu aktarılan açıklamada, saldırının ‘mini dron’ ile gerçekleştirildiği bildirildi.

Saldırıda küçük çaplı hasar meydana geldiği ve bazı emniyet mensuplarının yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

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