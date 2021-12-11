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GündemMSB duyurdu! Saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist öldürüldü
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MSB duyurdu! Saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

MSB'den yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi." denildi.

11.12.2021 - 17:07 |
MSB duyurdu! Saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi." denildi.

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