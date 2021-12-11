MSB duyurdu! Saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist öldürüldü
MSB'den yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi." denildi.
11.12.2021 - 17:07 |
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi." denildi.
Terörist neredeyse hedefimiz orası!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 11, 2021
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi. pic.twitter.com/2WJ06hbjCo