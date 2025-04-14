MSB duyurdu: Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan askerin naaşına 2 yıl sonra ulaşıldı
14.04.2025 - 14:54Güncellenme Tarihi:
Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 7 Temmuz 2022'de şehit olan ve naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Nurettin Tokyürek'in aziz naaşına ulaşılmıştır" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağaraya yönelik operasyonda 07 Temmuz 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Nurettin TOKYÜREK’in aziz naaşına ulaşılmıştır.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.