MSB duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
09.06.2023 - 12:13 | | DHA
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik Irak’ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek" denildi.