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MSB duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

09.06.2023 - 12:13 | | DHA
MSB duyurdu! Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik Irak’ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek" denildi.

MSB duyurdu Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKKlı etkisiz hale getirildi

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