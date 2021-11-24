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MSB duyurdu! Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde 2 PKKlı teröristi etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

24.11.2021 - 15:33 | | DHA
MSB duyurdu! Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde 2 PKKlı teröristi etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılşan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde, taciz ateşine ateş destek vasıtalarıyla karşılık veren Mehmetçik 2 PKKlı teröristi etkisiz hale getirdi." denildi.

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