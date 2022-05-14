MSB duyurdu: Öldürülen terörist sayısı 85'e yükseldi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda üç teröristin daha SİHA'lar tarafından öldürüldüğünü duyurdu. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 85’e yükseldi.
14.05.2022 - 18:01 |
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKKnın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonunda 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85'e yükseldi" denildi.