MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi

MSB sosyal medyasından böyle paylaştı;

Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı terörist ile hâle getirdi.

Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!