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MSB duyurdu! Irak ve Suriye’de 22 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde 21, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

27.09.2024 - 13:03 |
MSB duyurdu! Irak ve Suriye’de 22 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor!" diyerek, 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde tespit ettiği 21 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." vurgusu yapıldı.

 

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