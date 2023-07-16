MSB duyurdu! Hudutlarda 16'sı FETÖ, 3'ü PKK mensubu 28 kişi yakalandı
MSB'den dikkat çeken paylaşım geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hudutlarda 16'sı FETÖ, 3'ü PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu 28 kişinin yakalandığını duyurdu.
16.07.2023 - 16:35 | | DHA
Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 22 kişi ile Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 6 kişi hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 16'sının FETÖ ve 3'ünün PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.