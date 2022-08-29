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MSB duyurdu! Hepsi öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

29.08.2022 - 15:06 | | ANKARA, (DHA)-
MSB duyurdu! Hepsi öldürüldü

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediyor. Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek" denildi.

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