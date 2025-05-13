MSB duyurdu: Askeri helikopter denize acil iniş yaptı
13.05.2025 - 11:51Güncellenme Tarihi:
Deniz Kuvvetleri'ne ait SH-70 helikopteri acil iniş yaptı. Milli Savunma Bakanlığı, 4 personelin kontrol için hastaneye sevk edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır. Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir" denildi.