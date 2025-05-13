GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMSB duyurdu: Askeri helikopter denize acil iniş yaptı
HaberlerGündem Haberleri MSB duyurdu: Askeri helikopter denize acil iniş yaptı

MSB duyurdu: Askeri helikopter denize acil iniş yaptı

13.05.2025 - 11:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

MSB duyurdu: Askeri helikopter denize acil iniş yaptı

Deniz Kuvvetleri'ne ait SH-70 helikopteri acil iniş yaptı. Milli Savunma Bakanlığı, 4 personelin kontrol için hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır. Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir" denildi.

 

Güncel Haberler

Ağrı'da mahkemeler lisede kuruluyor! Öğrenciler için gerçeğini aratmadı
#Gündem

Ağrı'da mahkemeler lisede kuruluyor! Öğrenciler için gerçeğini aratmadı

MSB duyurdu: Askeri helikopter denize acil iniş yaptı
#Gündem

MSB duyurdu: Askeri helikopter denize acil iniş yaptı

Aliyev, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendirdi
#Gündem

Aliyev, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendirdi