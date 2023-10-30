MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde: Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar.