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MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

30.10.2023 - 16:00 | | İHA
MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde: Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar.

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