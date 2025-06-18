Çankırı'da 529 yıllık gelenek yaşatılıyor! 41 çocuk toplu sünnet ettirildi

Çankırı'da, Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen şölende 41 çocuk sünnet oldu. Sünnet edilen çocuklar için ilk olarak çocuklar için konvoy düzenlendi. Konvoyla şehir turu atan çocuklar, aileleri ile birlikte Anadolu'nun ilk dâru'l-hadisi ve ilk şifahanesi olarak bilinen Taş Mescit'i ziyaret etti. Çeşitli ikramların yapıldığı şölende çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Şölende gönüllerince eğlenen çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Çocukların neşesine il protokolü de ortak oldu.

"529 YILLIK BİR GELENEĞİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Şenlikte konuşan Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik, "Her bir vakfiye bizlere tevdi edilmiş emanet gözüyle bakarak bu şekilde yola çıkarak 529 yıllık bir geleneği sürdürüyoruz. İkinci Beyazıt Vakfı tarafından kurulan ve vakfiyesinde hayır şartı olarak sosyal yardım alan ailelere, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını sünnet edilmesini hayır şartı geleneğini bugün burada Çankırı'mızda yaşatmaya çalıştık. Ailelerin mutluluğu çocukların gözlerindeki mutluluğu bizlerin mutluluğu oldu.

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Sağ olsun sayın valimiz il protokolümüz bizleri bu güzel günde yalnız bırakmadılar. Burada klasik otomobillerle sayın valimizin genel müdürümüzün makam arabalarıyla birlikte Çankırı'da bugün unutulmaz herkesin pencerelere çıktığı herkesin ilgiyle karşıladığı bir sünnet şölenine konvoya eşlik ettik. Bulunduğumuz alan da çok nezih güzel bir salondu. Çocuklarımız ve ailelerine ikramlarımız vardı. Oyun alanlarımız var. Bunun dışında pamuk şeker, patlamış mısır ve diğer ikramlarımız var. Program sonunda genel müdürümüzün hediyeleri olan bisikletleri de hediye etmiş olacağız. Bizler bu imkanı sunan herkese teşekkür ederiz" dedi.