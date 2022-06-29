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MSB duyurdu! 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan Operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

29.06.2022 - 10:28 |
MSB duyurdu! 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama: "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!

Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan Operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!"

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