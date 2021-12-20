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GündemMSB duyurdu! 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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MSB duyurdu! 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

20.12.2021 - 13:47 |
MSB duyurdu! 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mehmetçik'ten terör örgütü PKK/YPG'ye darbe! Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

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