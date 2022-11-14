MSB duyurdu: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
14.11.2022 - 10:02 |
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik; karşısına çıkmaya cesaret edemeyen ve masum insanları hedef yapacak kadar kalleş olan korkaklara gereken cezayı inlerinde vermeye devam ediyor!
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
Kahraman Mehmetçik; karşısına çıkmaya cesaret edemeyen ve masum insanları hedef yapacak kadar kalleş olan korkaklara gereken cezayı inlerinde vermeye devam ediyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 14, 2022
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hâle getirildi.#BizKazanacağız🇹🇷 pic.twitter.com/0hjqmP3EFc