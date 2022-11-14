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GündemMSB duyurdu: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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MSB duyurdu: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

14.11.2022 - 10:02 |
MSB duyurdu: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik; karşısına çıkmaya cesaret edemeyen ve masum insanları hedef yapacak kadar kalleş olan korkaklara gereken cezayı inlerinde vermeye devam ediyor!

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

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