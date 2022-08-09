MSB duyurdu! 4 gemi Ahırkapı'da demirledi
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında son bilgileri paylaştı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ahırkapı'ya demirleyen dört geminin denetlenmesinin yapılacağı bildirildi.
09.08.2022 - 08:30 |
MSB'den yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi; Tahıl sevkiyatı kapsamında bu sabah; Liberya bayraklı OCEAN LION isimli gemi, Çernomorsk’tan Güney Kore’ye 64 bin 720 ton mısır,
Türk bayraklı RAHMİ YAĞCI isimli gemi de Çernomorsk’tan İstanbul’a 5 bin 300 ton dökme ayçiçeği küspesi getirmek üzere hareket etti.
Gece saatlerinde Ahırkapı açıklarına demirleyen dört geminin denetlemesi de ilerleyen saatlerde gerçekleştirilecek.