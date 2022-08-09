GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemMSB duyurdu! 4 gemi Ahırkapı'da demirledi
HaberlerGündem Haberleri MSB duyurdu! 4 gemi Ahırkapı'da demirledi
ABONE OL

MSB duyurdu! 4 gemi Ahırkapı'da demirledi

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında son bilgileri paylaştı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ahırkapı'ya demirleyen dört geminin denetlenmesinin yapılacağı bildirildi.

09.08.2022 - 08:30 |
MSB duyurdu! 4 gemi Ahırkapı'da demirledi

MSB'den yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi; Tahıl sevkiyatı kapsamında bu sabah; Liberya bayraklı OCEAN LION isimli gemi, Çernomorsk’tan Güney Kore’ye 64 bin 720 ton mısır,

Türk bayraklı RAHMİ YAĞCI isimli gemi de Çernomorsk’tan İstanbul’a 5 bin 300 ton dökme ayçiçeği küspesi getirmek üzere hareket etti.

Gece saatlerinde Ahırkapı açıklarına demirleyen dört geminin denetlemesi de ilerleyen saatlerde gerçekleştirilecek.

MSB duyurdu 4 gemi Ahırkapıda demirledi

MSB duyurdu 4 gemi Ahırkapıda demirledi

 

    GÜNCEL HABERLER

    MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu öldürüldü

    MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu öldürüldü

    Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi! İçişleri duyurdu

    Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi! İçişleri duyurdu

    Gıda krizine çözüm olacak, Türk bilim insanları geliştirdi! Soğuk, kuraklık ve hastalıklara dirençli...

    Gıda krizine çözüm olacak, Türk bilim insanları geliştirdi! Soğuk, kuraklık ve hastalıklara dirençli...