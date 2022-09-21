MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe ve Pençe- Kilit operasyon bölgelerinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
21.09.2022 - 16:42 |
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.
Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Kahraman Mehmetçik, Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.
Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 21, 2022
Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Kahraman Mehmetçik, Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. #MSB pic.twitter.com/4PqfM8GL1U