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MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe ve Pençe- Kilit operasyon bölgelerinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

21.09.2022 - 16:42 |
MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.

Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Kahraman Mehmetçik, Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

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