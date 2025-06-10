Türkiye'nin üretim merkezinde hasat öncesi üreticiler yıkıldı! Yüzde 100 zarar, tek çareleri kaldı

İlçenin önemli tarım ürünlerinden olan kendine has tadı ve aromasıyla damaklarda farklı bir tat bırakan coğrafi işaret tescilli "Köhnü" üzümün de yüzde yüzlere varan zarar olduğunu belirten üreticiler bağların yeniden yeşermesinin gelecek yıllar için umut olduğunu söyledi.