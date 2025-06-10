Türkiye'nin üretim merkezinde hasat öncesi üreticiler yıkıldı! Yüzde 100 zarar, tek çareleri kaldı
Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden biri olan Malatya'nın Arapgir ilçesinde, zirai don nedeniyle büyük bir felaket yaşandı. Coğrafi işaret tescilli "Köhnü" üzüm bağlarında meydana gelen bu zarar, bölgedeki üzüm üreticilerini olumsuz etkiledi. Üzüm bağlarındaki hasarın ardından, üreticiler bu yıl meyve yerine sadece yaprak satmaya çalışacaklarını belirterek, yaşadıkları zorlu süreci nasıl aşacakları konusunda endişelerini dile getirdi. "Köhnü" üzümü, hem lezzeti hem de kalitesiyle tanınan bir tür olmasına rağmen, zirai don nedeniyle bu yılki verim büyük ölçüde azalmış durumda.
İHA
• 10 Haziran 2025 - 09:46 • Son Güncelleme:
İHA
• 10 Haziran 2025 - 09:46 • Son Güncelleme: