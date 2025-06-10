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GündemTürkiye'nin üretim merkezinde hasat öncesi üreticiler yıkıldı! Yüzde 100 zarar, tek çareleri kaldı
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Türkiye'nin üretim merkezinde hasat öncesi üreticiler yıkıldı! Yüzde 100 zarar, tek çareleri kaldı

Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden biri olan Malatya'nın Arapgir ilçesinde, zirai don nedeniyle büyük bir felaket yaşandı. Coğrafi işaret tescilli "Köhnü" üzüm bağlarında meydana gelen bu zarar, bölgedeki üzüm üreticilerini olumsuz etkiledi. Üzüm bağlarındaki hasarın ardından, üreticiler bu yıl meyve yerine sadece yaprak satmaya çalışacaklarını belirterek, yaşadıkları zorlu süreci nasıl aşacakları konusunda endişelerini dile getirdi. "Köhnü" üzümü, hem lezzeti hem de kalitesiyle tanınan bir tür olmasına rağmen, zirai don nedeniyle bu yılki verim büyük ölçüde azalmış durumda.

İHA
• 10 Haziran 2025 - 09:46 • Son Güncelleme:
İHA
• 10 Haziran 2025 - 09:46 • Son Güncelleme:
1Türkiyenin üretim merkezinde hasat öncesi üreticiler yıkıldı Yüzde 100 zarar, tek çareleri kaldı

Nisan ayının ortalarında yaklaşık 36 ilde etkili olan zirai don Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinde biri olan Arapgir ilçesinde coğrafi işaretli üzüm bağlarını da vurdu.

2Türkiyenin üretim merkezinde hasat öncesi üreticiler yıkıldı Yüzde 100 zarar, tek çareleri kaldı

İlçenin önemli tarım ürünlerinden olan kendine has tadı ve aromasıyla damaklarda farklı bir tat bırakan coğrafi işaret tescilli "Köhnü" üzümün de yüzde yüzlere varan zarar olduğunu belirten üreticiler bağların yeniden yeşermesinin gelecek yıllar için umut olduğunu söyledi.

3Türkiyenin üretim merkezinde hasat öncesi üreticiler yıkıldı Yüzde 100 zarar, tek çareleri kaldı

Bu yıl meyve yerine yaprakları değerlendirerek en azında masraflarını karşılamayı planladıklarını kaydeden üretici İbrahim Fırat, zirai dondan tüm bağların etkilendiğini ifade ederek, kilogramını 250 TL'den satışa sunmayı planladıkları yaprak satışı ile masraflarını karşılamayı hedeflediklerini söyledi.

4Türkiyenin üretim merkezinde hasat öncesi üreticiler yıkıldı Yüzde 100 zarar, tek çareleri kaldı

Bir başka üretici Mustafa Ulusoy ise bu yıl için meyve beklentileri olmadığını yaprak satışlarına umutlarını bağladıklarını ifade etti.