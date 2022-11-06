MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında bulunan 2 PKK-YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
06.11.2022 - 10:35 | | DHA
Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi” denildi.
Paylaşımda Mehmetçiğin çatışma anlarına dair bir video klip de paylaşıldı.