MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi” denildi.

Paylaşımda Mehmetçiğin çatışma anlarına dair bir video klip de paylaşıldı.