MSB duyurdu! 16 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, "Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam!

Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelesini aralıksız sürdürüyor. 16 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi. MSB tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 15 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde belirlediği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi” ifadelerine yer verildi.