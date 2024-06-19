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MSB açıkladı: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 terörist yakalandı

Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 4'ü FETÖ, 1'i DHKP-C terör örgütü mensubu 9 kişi hudut birliklerince yakalandı.

19.06.2024 - 17:37 |
MSB açıkladı: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 terörist yakalandı

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs, Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1'inin de DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

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