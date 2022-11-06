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MSB acı haberi duyurdu! Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde BTÖ mensuplarınca önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 1 askerin şehit olduğunu bildirdi.

06.11.2022 - 08:30 | | İHA
MSB acı haberi duyurdu! Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “ Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 05 Kasım 2022 tarihinde, BTÖ mensuplarınca önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanarak hastanede tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Fırat Güner yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

 

 

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