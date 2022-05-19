MSB acı haberi duyurdu! Bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde havan saldırısı sonucu yaralanarak hastanede tedavi altına alınan P. Uzm. Onb. Haydar Şenel'in (24) şehit olduğunu açıkladı.
19.05.2022 - 08:48 | | İHA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi;
Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde, 13 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu yaralanarak hastanede tedavi altına alınan P. Uzm. Onb. Haydar Şenel, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 19 Mayıs 2022 tarihinde Şehit olmuştur.