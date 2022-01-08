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MSB acı haberi duyurdu! 3 askerimiz şehit oldu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinde sınır duvarı yakınlarındaki menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Akçakale'de de hissedilen patlamada sınır duvarında hasar oluştu, araçta bulunan 3 asker şehit oldu, 1 asker ise yaralandı.

08.01.2022 - 20:22 | | Ali LEYLAK- Hadi KURT/ŞANLIURFA, (DHA)
MSB acı haberi duyurdu! 3 askerimiz şehit oldu

Akçakalenin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nnin Tel Abyad kentinde, Türkiye sınırına yakın bir noktada askeri aracın geçişi sırasında menfezde patlama meydana geldi. PKK/YPG'li teröristler tarafından daha önceden menfeze yerleştirilen patlayıcının infilak etmesinin ardından bölgeye sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Sınır hattındaki duvarın bir bölümünün yıkıldığı patlamada askeri araçta bulunan 1 teğmen ile 2 er şehit olurken, 1 asker ise yaralandı.

Saldırıda şehit olan Teğmen Murat Alyakut, ile piyade erler Enes Koç ve Ertuğrul Ulupınar'ın cenazeleri alınarak Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Saldırıda yaralanan bir asker de ilk müdahale sonrası Şanlıurfa'da tedavi altına alındı.

TERÖR MEVZİLERİ TOPÇU ATIŞIYLA VURULDU

Saldırının ardından güvenlik güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Tel Abyadın batısında tespit edilen terör örgütü PKK/YPG mevzileri, sınır hattı ve Suriye'de konuşlu TSK birlikleri tarafından topçu atışlarıyla vuruldu.

MSB'DEN AÇIKLAMA 

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi hudut hattında teröristerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu, 3 askerin şehit olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında, 8 Ocak 2022 tarihinde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız, Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allahtan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

MSB acı haberi duyurdu 3 askerimiz şehit oldu

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