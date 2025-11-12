MSB acı haberi duyurdu! 20 askerimiz şehit oldu

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı, dün Azerbaycan'dan havalandıktan sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 personelin kimliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bakanlık, her bir şehit için hazırlanan taziye mesajlarında, "Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük... Vatan size minnettardır." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler adına yayımlanan taziye mesajlarında, "Kahraman silah arkadaşlarımız, Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C-130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olmuşlardır." denildi.

Bakan Güler, mesajında, "Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda, şehit personelin fotoğrafları ve kimlik bilgileri de yer aldı.

Kazada şehit olan personelin rütbeleri ve isimleri şöyle; Hv.Plt.Yb. Gökhan KORKMAZ, Hv.Plt.Bnb. Serdar USLU, Hv.Plt.Bnb. Nihat İLGEN, Hv.Plt.Ütğm. Cüneyt KANDEMİR, Hv.Uçk.Bkm.Ütğm. Emre MERCAN, Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Nuri ÖZCAN, Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Ümit İNCE, Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş. Hamdi Armağan KAPLAN, Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş. Burak ÖZKAN, Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş. İlker AYKUT, Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş. Akın KARAKUŞ, Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş. Emrah KURAN, Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş. Ramazan YAĞIZ, Hv.Uçk.Bkm.Asb.Üçvş. Emre ALTIOK, Hv.Uçk.Bkm.Asb.Üçvş. Berkay KARACA, Hv.Uçk.Bkm.Asb.Üçvş. Burak İBBİĞİ, Hv.Uçk.Bkm.Asb.Üçvş. İlhan ONGAN, Hv.İkm.Asb.Kd.Çvş. Ahmet Yasir KUYUCU, Hv.Ulş.Uzm.Çvş. Cem DOLAPCI, Hv.Ulş.Uzm.Çvş. Emre SAYIN.