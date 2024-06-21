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MSB acı haberi duyurdu: 1 astsubay şehit

Milli Savunma Bakanlığı, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehit olduğunu açıkladı.

21.06.2024 - 15:37 |
MSB acı haberi duyurdu: 1 astsubay şehit

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 21 Haziran 2024 tarihinde, arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit olmuştur. Temas esnasında 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.

 

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