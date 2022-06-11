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MSB acÄ± haberi duyurdu: 1 askerimiz ÅŸehit oldu

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±,Â PenÃ§e- Kilit Operasyonu bÃ¶lgesinde,Â terÃ¶ristler tarafÄ±ndan Ã¶nceden yerleÅŸtirilen EYP'nin infilak etmesi sonucuÂ Piyade Komando SÃ¶zleÅŸmeli Er Fuat Ã–zer'in ÅŸehit olduÄŸunu, 3 askerin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

11.06.2022 - 20:39 | | DHA
MSB acÄ± haberi duyurdu: 1 askerimiz ÅŸehit oldu

MSB'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "PenÃ§e- Kilit Operasyonu bÃ¶lgesinde, 11 Haziran 2022 tarihinde, terÃ¶ristler tarafÄ±ndan Ã¶nceden yerleÅŸtirilen EYP'nin patlamasÄ± sonucu, Piyade Komando SÃ¶zleÅŸmeli Er Fuat Ã–zer ÅŸehit olmuÅŸ, Ã¼Ã§ kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z da yaralanmÄ±ÅŸ ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi.

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