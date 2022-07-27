MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Pençe 1-2 Harekat bölgesinde 26 Temmuz 2022 tarihinde arama tarama faaliyeti esnasında EYP patlaması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

21 yaşındaki şehit Taşyürek’in Aralık 2021’de göreve başladığı belirtildi.

Şehidin ailesine acı haberi Çobanlar Kaymakam Vekili Uğur Kapar, Afyonkarahisar Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanlığı Personeli Binbaşı Barış Dinç, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Malül Gazi İsmail Kumartaşlı verdi.

Şehit haberinin ulaşmasının ardından baba Basri ve anne Ayşe Dudu Taşyürek adeta yasa büründü. Şehidin iki ağabeyi ve bir ablasının olduğu kaydedildi.