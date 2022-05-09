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MSB: 185,7 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını ve toplam 185,7 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

09.05.2022 - 15:38 |
MSB: 185,7 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Van ve Hakkari hudut hattında görev yapan hudut kartallarımız, İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Jandarma ile müşterek gerçekleştirilen operasyonda toplam 185,7 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi" denildi.

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