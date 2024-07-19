MSB:15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen10 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildiği bildirildi.
19.07.2024 - 15:39 |
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 10 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek"