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Motosikletli saldırganlar mağazaya kurşun yağdırdı: Patron öldü, çalışanı yaralandı

Öğleden sonra 14.00 sıralarında Adana'da bir giyim mağazasına motosikletli 2 kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi Mehmet Ulaş (45) hayatını kaybetti, çalışanı Can Tarım (40) yaralandı.

12.10.2023 - 16:31 | | Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)
Motosikletli saldırganlar mağazaya kurşun yağdırdı: Patron öldü, çalışanı yaralandı

Olay, saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli ve kasklı 2 kişi, Mehmet Ulaş'ın giyim mağazasının önüne gelip, tabancalarla peş peşe ateş açtı.

Bu sırada dükkan önünde duran Ulaş ile çalışanı Can Tarım, içeri kaçtı. Motosikletten inen şüpheliler, saldırıya içeride de devam etti.

Motosikletli saldırganlar mağazaya kurşun yağdırdı: Patron öldü, çalışanı yaralandı

Kurşunların hedefi olan Ulaş ile Tarım yaralandı, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Esnaf, kıyafetlerini çıkarıp, yaralılara tampon yaptı.

Motosikletli saldırganlar mağazaya kurşun yağdırdı: Patron öldü, çalışanı yaralandı

Ulaş yakındaki özel bir hastaneye, Tarım ise Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ulaş, kurtarılamadı.

Motosikletli saldırganlar mağazaya kurşun yağdırdı: Patron öldü, çalışanı yaralandı

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, polis olay yerinde 28 boş kovan buldu.(DHA)

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