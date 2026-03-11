GAZETE VATAN ANA SAYFA
Motosikletiyle bariyere çarptı: Ağır yaralı

11.03.2026 - 08:35Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Avcılar ilçesinde hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü bariyere çaptı. 10 metre savrulan sürücü ağır yaralandı

Kaza, saat 17.00 sıralarında D-100 Karayolu Küçükçekmece yönünde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 PEU 615 plakalı motosiklet, karayolu ile yan yolu ayıran demir bariyere çarptı. Kazanın etkisiyle yola savrulan motosikletli yaklaşık 10 metre sürüklendi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu motosikletin çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Güncel Haberler

