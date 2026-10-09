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Motosiklet rögar kapağına çarptı kazada sürücü ağır yaralandı

09.10.2026 - 01:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KİLİS (İHA)

Motosiklet rögar kapağına çarptı kazada sürücü ağır yaralandı

Kilis'te motosikletin rögar kapağına çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre kaza, Ekrem Çetin Mahallesi Kanal Boyu Caddesi'nde meydana geldi. 63 AEM 820 plakalı motosikletin sürücüsü A.S., rögar kapağına çarpması sonucu motosikletiyle yaklaşık 28 metre sürüklendi. Belediyeye ait herhangi bir işaretlemenin bulunmadığı bölgede meydana gelen kazada A.S. ağır yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kilis Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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