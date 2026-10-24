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Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı

24.10.2026 - 18:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MALATYA (İHA)

Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı

Malatya'nın Darende ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

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Kaza, Darende D-300 karayolu Somuncubaba Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. yönetimindeki 44 AFB 180 plakalı motosiklet, kavşakta 23 ABA 580 plakalı otomobille çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü M.Y. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Motosiklet sürücüsü, ambulansla Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Aynı kavşakta sinyalizasyon sistemi bulunmaması nedeniyle sık sık kaza yaşandığını belirten vatandaşlar, yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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