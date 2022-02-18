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Motorları sökülüp ölüme terk edilen göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı!

Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen iki ayrı düzensiz göçmen olayında toplam 82 kişi Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

18.02.2022 - 18:47 | | İHA
Motorları sökülüp ölüme terk edilen göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı!

İçlerinde Kongo, Somali, Mali, Fildişi Sahili, Gabon, Gambiya, Orta Afrika, Senegal, Geni, Kamerun ve Çad ülkesinden düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botların motorları sökülerek Türk karasularına geri itildi.

Sabah saatlerinde 2 lastik bot içinde 60 düzensiz göçmen kurtarılırken, gece saatlerinde yine lastik bot içinde 22 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

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