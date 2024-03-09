MOSSAD ile irtibatlı Hamza Turhan Ayberk'ten itiraf! Talimatı kimden aldığını açıkladı

MİT ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyon sonucu yakalanan 7 MOSSAD ajanının ifadeleri ortaya çıktı.

TALİMATI KİMDEN ALDIĞINI İTİRAF ETTİ

MOSSAD ile irtibatlı özel dedektif Hamza Turhan Ayberk; Victoria kod MOSSAD ajanından talimat aldığını itiraf etti.

Ayberk, Orta Doğulu şahıs ve şirketlere yönelik tehdit, takip, gözetleme, foto-video dokümante işleri yaptığını, derlediği bilgileri ve hazırladığı raporları gizli haberleşme yöntemleri üzerinden MOSSAD’a ilettiğini kabul etti.

MOSSAD casusu Ayberk’in ifadesinde ödemeleri kripto para ve muhtelif banka hesapları üzerinden aldığı, Victoria kod MOSSAD ajanı ile Belgrad'da görüştüğü, Victoria’dan sonra aynı ekipte yer alan Andrea, Robert ve Marc kod MOSSAD ajanları ile irtibatını sürdürdüğü ile ilgiler yer aldı.



Ayrıca Ayberk’in kurduğu ekipte yer alan casuslar da itirafta bulundu. Şahıslara ve şirketlere ait bazı kamu verilerini Ayberk ile paylaştıklarını, birlikte takip, gözetleme, foto-video dokümante gerçekleştirdiklerini, tehdit edilen şahısların videolarını çektiklerini kabul ettiler.

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Ekipteki isimler Ayberk’in maddi durumunun 2019’dan sonra olağan dışı bir şekilde iyileştiğini de söyledi.

NE OLMUŞTU?

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği ortak operasyonla, edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD’a satan 7 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerden birinin televizyonlarda sabah programlarına katılan ve eski bir kamu personeli olan Hamza Turhan Ayberk olduğu tespit edildi.

MİT, yaptığı çalışmalar çerçevesinde, özel dedektif Ayberk’in para karşılığı MOSSAD’a bilgi sızdırdığını belirledi. Ayberk’in, aldığı talimatlar üzerine Türkiye’deki Orta Doğulu şahıs ve şirketler hakkında bilgi derlediği tespit edildi. Eski bir kamu görevlisi olan ve özel dedektiflik yapan Ayberk’in, MOSSAD’a bilgi temin etmek için aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şahıslardan ekip kurduğu belirlendi.

MOSSAD TARAFINDAN BELGRAD’DA EĞİTİLDİ

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MOSSAD’ın Victoria kod adlı ajanı aracılığı ile özel dedektif Hamza Turhan Ayberk ile temasa geçtiği tespit edildi. Ayberk, İsrail Gizli Servisi tarafından önce basit işlerde kullanıldı. 2019’da yılında Belgrad’da Ayberk’e yapılacak işlerle ilgili MOSSAD tarafından eğitim verildi. Ayberk, MOSSAD’ın yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamaları kullandı. Resmi kayıtlara yansımaması için ödemeleri kripto para üzerinden aldı.

TEHDİT VE TAKİP DE YAPTI

Özel dedektif Hamza Turhan Ayberk, bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip faaliyetlerinde de bulundu. Hedefindeki kişilerin araçlarına takip cihazı yerleştirdiği ve konumlarını anlık olarak MOSSAD’a aktardığı tespit edildi. Takip ettiği kişileri taciz ettiği, zaman zaman tehditlerde bulunduğu öğrenildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, Uluslararası Casusluk Faaliyetlerinin Tespit ve Deşifresine yönelik İstanbul’da eş zamanlı olarak İsrail İstihbarat unsurlarına karşı düzenlenen “KÖSTEBEK-2” operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

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Ülkemiz sınırları içinde yürütülmek istenen casusluk faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz. Tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz.