MİT'ten Süleymaniye'de operasyon! Hüseyin Şibli öldürüldü
MİT, terör örgütü PKK’nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli’yi Irak’ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi.
19.06.2022 - 10:56 |
MİT'in Süleymaniye'de gerçekleştirdiği operasyonda, PKK’nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli etkisiz hale getirildi.
GARA'DA MİT OPERASYONU
Gara bölgesinde 3 PKK/KCK mensubu da MİT’in gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirilmişti.
PKK'NIN SUİKASTÇISINA MİT OPERASYONU
Terör örgütü PKK/YPG’nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen Dilbirin Kaçar da, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirilmişti.