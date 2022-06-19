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MİT'ten Süleymaniye'de operasyon! Hüseyin Şibli öldürüldü

MİT, terör örgütü PKK’nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli’yi Irak’ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi.

19.06.2022 - 10:56 |
MİT'ten Süleymaniye'de operasyon! Hüseyin Şibli öldürüldü

MİT'in Süleymaniye'de gerçekleştirdiği operasyonda, PKK’nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli etkisiz hale getirildi.

GARA'DA MİT OPERASYONU

Gara bölgesinde 3 PKK/KCK mensubu da MİT’in gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirilmişti.

PKK'NIN SUİKASTÇISINA MİT OPERASYONU

Terör örgütü PKK/YPG’nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen Dilbirin Kaçar da, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirilmişti.

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