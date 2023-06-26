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MİT'ten sınır ötesi operasyon: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te düzenlediği operasyonla PKK/KCK-PYD/YPG'li 11 teröristi etkisiz hale getirdi.

26.06.2023 - 12:55 |
MİT'ten sınır ötesi operasyon: 11 terörist etkisiz hale getirildi

MİT, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesine süreç içerisinde gerçekleştirilen roket ve havan saldırıları ile eylem amacıyla geçiş yapan terörist unsurların sevk edildiği nokta olarak tespit ettiği Münbiç temas hattındaki PKK/KCK-PYD/YPG’ye ait barınma alanlarını yakın takibe aldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile birlikte karadan ve havadan yürütülen hassas keşif ve takip çalışmaları neticesinde operasyon için düğmeye basılmasının ardından, MİT’e bağlı özel ekipler tarafından 25 Haziran gecesi, Münbiç temas hattında belirlenen noktalara eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon neticesinde toplam 11 terörist unsur etkisiz hale getirilmiş olup, ayrıca PKK/KCK-PYD/YPG’ye ait bir yerleşke de imha edildi.

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