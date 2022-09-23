MİT'ten PKK'ya operasyon! 2 terörist sınırda yakalandı

“Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma” suçundan Kımızı Bülten ile aranan PKK/KCK mensubu Lehenk kod adlı Atilla ÇİÇEK ile Suriye ve Irak’ta sorumlu düzeyde faaliyet gösteren PKK/KCK mensubu Alişer kod adlı Hüseyin YILDIRIM, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından sınır hattında gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Tunceli’de 25/09/2012’de (6)’sı asker (1)’i sivil olmak üzere (7) şehidimizin olduğu bombalı saldırı ile Ağrı/Doğubeyazıt’ta 29/08/2020’de (2) TSK personelimizin şehit olduğu saldırının failleri arasında yer alan Atilla ÇİÇEK’in Suriye ve İran’da, Hüseyin YILDIRIM’ın ise Suriye ve Irak’ta sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.