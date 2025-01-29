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MİT'ten nokta operasyon: Terörist Şiraz Ömer etkisiz hale getirildi

29.01.2025 - 10:24Güncellenme Tarihi:
MİT'ten nokta operasyon: Terörist Şiraz Ömer etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde yöneticilerinden Şiraz Ömer'i Suriye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

PKK/YPG’nin maliye yapılanması içinde yönetici olarak görev alan Şiraz Ömer, MİT’in hedef listesinde yer alıyordu.

MİT’in istihbari çalışmaları sonucu yeri tespit edilen terörist Ömer adım adım takip edildi.

Şartların oluştuğu en uygun zamanda PKK/YPG’li Ömer, Suriye’de Rumeylan-Malikiye yolunda gerçekleştirilen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Şiraz Ömer, örgüte 2012 yılında katıldı. Örgütün Suriye yönetimi olan sözde Rojava Sekretaryasında yer aldı.

Bir süre Irak/Kandil’de faaliyet göstermesinin ardından Suriye alanına geçti. Ayn El Arap, Haseke ve Malikiye bölgelerinde sözde sorumlu seviyede faaliyet gösterdi.

Bir dönem örgütün kadın yapılanması olan PKK/YPJ’nin sözcülüğü görevini yürüttü. Son olarak örgütün maliye yapılanması içerisinde yönetici olarak görev alıyordu.

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