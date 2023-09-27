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MİT'ten nokta operasyon! Terörist Mazlum Öztürk etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Fransa'dan PKK/KCK'nın kırsal kadrosuna katılan Mazlum Öztürk'ü, Irak'ın Süleymaniye kırsalında düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

27.09.2023 - 09:35 | | ANKARA, (DHA)
MİT'ten nokta operasyon! Terörist Mazlum Öztürk etkisiz hale getirildi

MİT mensuplarınca sahadaki ajan ağı vasıtasıyla sürdürülen hassas çalışmalarda, örgütün, terörist aktarımını ilk etapta Avrupa alanına yaptığı, sonrasında Irak ve Suriye’ye kaydırdığı tespit edildi.

Örgütün aktarım faaliyetlerinin incelenmesi sonucunda; PKK/KCK mensubu 'Berxwedan Çiyager' kod adlı Mazlum Öztürk'ün, Ağustos 2022’de Türkiye’den Avrupa alanına geçiş yaptığı, burada Avrupa Demokratik Kürdistanlılar Toplum Kongresi’nin (KCDK-E) çağrısı kapsamında birçok faaliyete katıldığı, Ekim 2022’de Avrupa Konseyi önünde gerçekleştirilen oturma eylemine de iştirak ettiği, Ocak 2023’te Fransa'dan örgütün kırsal kadrosuna katılarak silahlı faaliyet yürütmeye başladığı ve suikast eğitimleri aldığı öğrenildi.

PKK tarafından, Türkiye’nin etki alanına girmediği düşünülen Irak’ın Süleymaniye şehri kırsalında görevlendirilen Mazlum Öztürk'ün faaliyetleri MİT tarafından deşifre edildi. Teröristin yeri MİT’in, istihbarat ağı ve saha ajanları sayesinde tespit edildi. Türkiye’de sansasyonel eylemler yapmak üzere eğitilen terörist, Süleymaniye kırsalında düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. (DHA)

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