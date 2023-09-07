MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde ekonomi sorumlusu öldürüldü

MİT, PKK/YPG Ekonomi sorumlularından Rojna kod Zülfiye Binbir’i Suriye/Rumeylan’da etkisiz hale getirdi.

MİT geçmişte güvenlik güçlerimize yönelik çok sayıda eylemde yer alan ve faaliyetlerinden dolayı “Terör Arananlar Listesi”nde yeşil kategoride aranan Rojna kod Zülfiye Binbir’i hedef olarak belirlemişti.

MİT Suriye’deki operasyonlarına tüm hızıyla devam ediyor. Suriye’de etkinliğini artıran PKK/YPG terörü hain emellerine ulaşmak adına mensuplarını çeşitli alanlarda istihdam etmeye ağırlık vermişti.

Suriye sahasındaki istihbarat ağı sayesinde son dönemde başarılı operasyonlar icra eden MİT, örgütün yönetici kadrosunu hareket edemez hale getirdi.

MİT son dönemde Suriye’de çeşitli alanlarda sorumlu seviyede faaliyet gösteren örgüt mensuplarına yönelik çalışmalarını yoğunlaştırarak başarılı sonuçlar almaya devem ediyor.

PKK/YPG Suriye’de yürüttüğü ekonomi faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği maddi imkanlarla, bölgeden yeni unsurlar devşirerek sahadaki zeminini sağlamlaştırmaya ağırlık vermişti. PKK/YPG’nin planını sekteye uğratmayı amaçlayan MİT, Suriye/Kamışlı’daki Finans Sorumlusu Rojna kod Zülfiye Binbir’i hedef olarak belirledi.

KAYMAKAM ADAYI ERENOĞLU VE ER ÇELİK'İN KAÇIRILMA TALİMATINI VERMİŞTİ

Türkiye’de uzun yıllar faaliyet gösteren ve faaliyetleri esnasında sayısız eylemde yer alan Zülfiye Binbir, 2011 yılında, Muş Valiliği'nde staj yapan Kaymakam Adayı Kenan Erenoğlu ve askerlik hizmetini ifa eden Aykut Çelik'in kaçırılması eylemlerini organize etmesi ile Türkiye’deki diğer eylemleri nedeniyle MİT tarafından uzun süredir takip altındaydı.

Rojna kod Zülfiye Binbir’in temas ve faaliyetlerini an be an takip eden MİT, sahadan elde ettiği istihbarat ve verileri analiz ederek operasyon kararı aldı.

Alınan kararın ardından MİT, saha ajanlarına verdiği talimat neticesinde “Terör Arananlar Listesi”nde yeşil kategoride aranan Rojna kod Zülfiye Binbir’i düzenlediği başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

TERÖRİST ZÜLFİYE BİNBİR KİMDİR?

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Rojna kod Zülfiye Binbir 1993 yılında PKK kırsal kadrolarına katıldı. Amed ve Garzan eyaletlerinde görev yaptıktan sonra 1997 yılında Irak alanına geçerek 2004 yılına kadar bu alanda terörist faaliyetlerine devam etti.

Rojna kod Zülfiye Binbir 2011 yılında, Muş Valiliği'nde staj yapan Kaymakam Adayı Kenan Erenoğlu ve askerlik hizmetini ifa eden Aykut Çelik'i, yol kesme eylemi gerçekleştirerek kaçıran örgüt mensupları arasında yer aldı.

2012 yılında Irak/Hınere'deki Zeynep Kınacı Akademisi’nde ideolojik eğitim alan Zülfiye Binbir eğitimi tamamlaması akabinde Suriye bölgesine görevlendirildi. Suriye’de bulunduğu süreçte örgüte yeni katılanların eğitiminden sorumlu olarak faaliyet gösterdikten sonra 2018 yılında Suriye/Kobani sözde Asayiş Komutanı olarak görevlendirildi.

2019'da gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı sırasında, örgüt tarafından kurulan koordinasyon merkezinde YPJ temsilcisi olarak görev aldı.

Zülfiye Binbir 2021 yılından itibaren ise Kamışlı’da örgütün maliye/ekonomi sorumluları arasında yer almaktaydı.

Güvenlik kaynakları PKK/YPG’nin ekonomi sorumluları arasında yer alan Zülfiye Binbir’in etkisiz hale getirilmesinin örgütün bu alandaki faaliyetlerini sekteye uğratacağını belirtti.