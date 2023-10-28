MİT'ten nokta operasyon: Muhammed Azo etkisiz hale getirildi
MİT Suriye’de operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Son olarak hudutlarımızda görev yapan güvenlik güçlerimizi hedef alan eylemin faili PKK/YPG Derik Tugay Sorumlusu Şibli Derik kod Muhammed Azo gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, geçen yıl MİT tarafından hedef alınan Muhammed Azo, operasyondan yaralı olarak kurtuldu. Tedavi edilmek üzere terör örgütü PKK/YPG tarafından yurt dışına gönderildiği belirlenen terörist Azo'nun, Suriye'nin kuzeyindeki Derik'e döndüğünün belirlenmesi üzerine harekete geçildi. Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Derik tugay sorumlusu Azo, Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.
Terörist Muhammed Azo, Şırnak/Cizre-Silopi yolu üzerindeki 1'inci Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Yakacık Karakolu'na 2 Şubat 2022'de düzenlenen ve terhisine 20 gün kala er Tarık Tarcan'ın şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı saldırının faili olarak aranıyordu.
Ayrıca Muhammed Azo, terör örgütü içinde sözde tugay sorumlusu olarak görev yaparken 7 Eylül 2022'de Suriye'nin kuzeyindeki Derik'te, 250 PYD/YPG'li teröristin ABD ile katıldığı ortak tatbikatın koordinasyon sorumlusu olarak görev almış ve ABD askerleri ile samimi pozlar vermişti.