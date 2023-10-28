MİT'ten nokta operasyon: Muhammed Azo etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, geçen yıl MİT tarafından hedef alınan Muhammed Azo, operasyondan yaralı olarak kurtuldu. Tedavi edilmek üzere terör örgütü PKK/YPG tarafından yurt dışına gönderildiği belirlenen terörist Azo'nun, Suriye'nin kuzeyindeki Derik'e döndüğünün belirlenmesi üzerine harekete geçildi. Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Derik tugay sorumlusu Azo, Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.



Terörist Muhammed Azo, Şırnak/Cizre-Silopi yolu üzerindeki 1'inci Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Yakacık Karakolu'na 2 Şubat 2022'de düzenlenen ve terhisine 20 gün kala er Tarık Tarcan'ın şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı saldırının faili olarak aranıyordu.



Ayrıca Muhammed Azo, terör örgütü içinde sözde tugay sorumlusu olarak görev yaparken 7 Eylül 2022'de Suriye'nin kuzeyindeki Derik'te, 250 PYD/YPG'li teröristin ABD ile katıldığı ortak tatbikatın koordinasyon sorumlusu olarak görev almış ve ABD askerleri ile samimi pozlar vermişti.