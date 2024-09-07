MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon! Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK/KCK’nın sözde üst düzey yöneticilerine yönelik operasyonlar sürüyor.

MİT’in saha çalışmaları neticesinde PKK/KCK’lı Saliha Akbıyık'ın, Irak'ın Süleymaniye kırsalında İran sınırındaki Süleymaniye Pencevin bölgesinde olduğu tespit edildi. Terörist düzenlenen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Saliha Akbıyık, terör örgütünün İran yapılanmasında birinci derece sözde sorumlu olarak faaliyet yürütüyordu. 1993 yılından bu yana örgüt içinde bulunan Akbıyık, İran-Irak sınır hattında barınan tüm teröristlerin faaliyetlerinden de sözde birinci derecede sorumluydu.