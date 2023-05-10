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MİT'ten Suriye'de DEAŞ'a operasyon; 4 terörist yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'de düzenlediği operasyonda, aralarında DEAŞ'ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş'in de bulunduğu 4 terörist yakalandı.

10.05.2023 - 21:09 | | ANKARA, (DHA)
MİT'ten Suriye'de DEAŞ'a operasyon; 4 terörist yakalandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; MİT'in Suriye'deki çalışmaları neticesinde 4 teröristin yeri saptandı. Yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan teröristler, emniyet birimlerine teslim edildi. Yakalanan teröristlerden birinin kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş olduğu belirlendi. Variş'in, Türkiye'de DEAŞ tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ve güvenlik güçlerince engellenen çok sayıda terör eylemi ile bağlantılı olduğu tespit edildi. (DHA)

MİTten Suriyede DEAŞa operasyon; 4 terörist yakalandı

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