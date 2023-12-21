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MİT ve Emniyet'ten DHKP-C operasyonu

 İstanbul’da emniyet ve MİT ekipleri yaptıkları operasyonla DHKP-C silahlı terör örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle aranan Caner Koç'u Sancaktepe’de yakalayarak gözaltına aldı.

21.12.2023 - 08:42 | | Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)-
MİT ve Emniyet'ten DHKP-C operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ekipleri tarafından DHKP-C mensuplarına yönelik yapılan çalışmalarda, örgüt mensubu olduğu gerekçesiyle uzun süredir aranan Caner Koç'un Sancaktepe’de kaldığı belirlendi.

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Ekipler bir süre şüpheliyi izledikten sonra 17 Aralık Pazar günü, Caner Koç'u yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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