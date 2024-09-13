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MİT Başkanı Kalın'dan kritik temas

MİT Başkanı İbrahim Kalın Ankara’da HAMAS Siyasi Büro liderleriyle görüşme gerçekleştirdi.

13.09.2024 - 20:37 |
MİT Başkanı Kalın'dan kritik temas

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, 13 Eylül 2024 tarihinde Ankara’da Hamas Siyasi Büro liderleriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

MİT Başkanı Kalın ve Hamas Siyasi Büro liderleri arasında yapılan görüşmede; İsrail-Filistin arasında ateşkes müzakerelerinde gelinen son nokta ve rehine takası konuları ele alınmıştır. İnsanlık dramının yaşandığı Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması ve daha fazla insani yardımın bölgeye ulaştırılması için atılabilecek somut adımlar değerlendirildi.

Görüşmede, Hamas’ın, müzakere sürecindeki yapıcı ve olumlu tavrının altı çizilirken, İsrail’in BMGK kararlarıyla desteklenen ve mutabık kalınan öneri metnine yeni şartlar getirmesinin ateşkes sürecini zorlaştırdığı kaydedilmiştir. Yapılan görüşmede, İsrail’in katliama yol açan saldırılarını sürdürmesinden duyulan endişe de dile getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, sürecin başından bu yana ateşkesin sağlanması için taraflar ve ilgili tüm aktörler ile temaslarını sürdürmeye devam etmekte. Milli İstihbarat Teşkilatı bu süreçte önemli bir rol üstlenerek, Hamas üst yönetimi, İsrail, Mısır, Katar ve ABD başta olmak üzere bütün aktörlerle yoğun bir diplomasi trafiği yürütmektedir.

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